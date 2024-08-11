Заради ігрової практики на старті кар’єри можна й у другому дивізіоні виступати.
Марко Насті, Getty Images
11 серпня 2024, 09:40
Італійський нападник Марко Насті в свої 20 років має на рахунку три гри та один забитий м’яч у складі "дорослої" команди Мілана.
Однак цього літа юнак та клуб вирішили, що досвід останніх оренд у Козенці та Барі є куди більш корисним для розвитку футболіста, аніж просиджування на лавці запасних "россонері".
Таким чином народилась ідея продажу Насті, а Кремонезе, який вилетів до Серії B за підсумками минулої кампанії, узявся допомогти її реалізувати.
Клуби наближаються до трансферу за суму в близько 2 млн євро, тоді як Мілан залишить за собою процент від наступних продажів футболіста.
Кремонезе із свого боку вже підготував контракт до 2028 року.
Серед конкурентів — Верона, Дженоа та Фрозіноне.