Італія

Іспанець нарешті повертається у великий футбол.

Новоспечений воротар флорентійської Фіорентини Давід Де Хеа розповів, чому провів рік без футболу. Цитує 33-річного іспанця Viola News.

"Рік я провів у Манчестері, а потім повернувся в Мадрид, щоб тренуватися. Я хотів повернутися на вищий рівень, я не зупинявся.

Тренуватися поодинці нелегко, до того ж я провів 12 років у Манчестері, і це мій дім. Моє серце завжди буде там, мені було важко знайти мотивацію, щоб оцінити нові пропозиції, і я прийняв рішення взяти паузу на рік.

У мене все добре, я тренувався щодня, навіть більше, ніж раніше. У мене не було інших воротарів, з якими можна було провести групове заняття.

Я в хорошій формі, можливо, перші кілька ігор потрібно буде звикати, але я граю вже багато років, треба просто встати на ворота та відчути м'яч", — сказав Де Хеа.

Нагадаємо, востаннє Де Хеа виходив на футбольне поле в офіційному матчі 3-го червня 2023 року, у фіналі Кубка Англії. У тому матчі Манчестер Юнайтед поступився Манчестер Сіті із рахунком 1:2.