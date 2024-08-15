Італія

Гравець відкрив сезон дублем та гольовою передачею в Кубку Італії.

Сенегальський нападник Булає Діа за ходом попереднього сезону так і не зміг допомогти італійській Салернітані вижити в Серії A через важку травму в другій частині сезону.

Показники 27-річного виконавця таким чином зупинились на чотирьох голах у 18 зіграних матчах, проте вже в новому сезоні він забив двічі та віддав один гольовий пас у матчі Кубка Італії проти Спеції.

Це переконало римський Лаціо в тому, що потенціал цього гравця ще геть не вичерпано, а отже варто доводити перемовини з "морськими кониками" з приводу його трансферу до логічного завершення.

Клуби зупинились на оренді за 1 млн євро, після чого Лаціо матиме можливість викупу за 10 млн євро наступного літа.

До Салернітани Діа переходив улітку минулого року з іспанського Вільярреала за 14,4 млн євро.

Контракт буде підписано до 2029 року із зарплатнею в 1,5 млн євро + бонуси за сезон.