Італія

Football.ua анонсує всі поєдинки майбутнього вікенду.

Відкриє сезон-2024/25 відразу два поєдинки: Дженоа прийме Інтер, а Парма — Фіорентину.

1-й тур:

Дженоа — Інтер

Субота, 17 серпня, 19:30. Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Дженоа не змогла зробити багато в трансферне вікно. Проблеми з забитими м'ячами вийшли на перший план у матчі Coppa Italia минулих вихідних проти друголігової Реджани.

Перемога з рахунком 1:0 навряд чи була ідеальною розминкою перед грою проти Інтера — команди, якій "грифони" не змогли забити у восьми з останніх десяти матчів Серії А.

На додаток до вражаючої гри в захисті в цьому матчі, Інтер уникав поразок в останніх десяти матчах проти Дженоа. Це дає "нерадзуррі" надію на те, що вони зможуть здобути перемогу на старті нового сезону Серії А шостий рік поспіль.

Кампанія-2023/24 була заворожуючою для Інтера. Лише Сассуоло, що вилетів з чемпіонату, переміг підопічних Індзагі в 38 матчах чемпіонату, причому двічі з розгромним рахунком. Але чемпіони переважали у всіх аспектах.

Незважаючи на те, що Інтер здобув своє знакове 20-те Скудетто у блискучій манері, відірвавшись від Мілана, що посідає друге місце, на 19 очок, він не може дозволити собі розслабитися. Жоден з останніх чотирьох чемпіонів Серії А не захистив свій титул, включаючи "нерадзуррі" три роки тому.

Орієнтовні склади

Дженоа: П'єрлуїджі Голліні; Коні де Вінтер, Маттіа Бані, Алессандро Фольякко; Стефано Сабеллі, Мортен Торсбі, Мілан Бадель, Мортен Френдруп, Аарон Мартін; Альберт Гудмундссон, Жуніор Мессіас.

Інтер: Янн Зоммер; Алессандро Бастоні, Стефан де Врей, Бенжамен Павар; Федеріко Дімарко, Генріх Мхітарян, Хакан Чалханоглу, Ніколо Барелла, Дензел Дамфріс; Маркус Тюрам, Лаутаро Мартінес.

прогноз 0:1

Парма — Фіорентина

Субота, 17 серпня, 19:30. Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Ставши чемпіоном Серії B з відривом у три очки від Комо, Парма з третьої спроби оформила повернення до елітного рівня Кальчо, забезпечивши собі перший сезон у вищому дивізіоні з 2021 року.

Клуб мав великий успіх у 1990-х роках, але потім був змушений підніматися вгору по лігах після фінансової кризи, і після чергового перебування за межами Серії А колишній тренер «Кремонезе» Фабіо Печча привів їх назад до "землі обітованої".

Минулого сезону його команда набрала 76 очок, не лише в середньому по два за гру, але й побила клубний рекорд для одного сезону Серії В, який був встановлений, коли команди грали на чотири матчі більше.

Останній візит Фіорентини на Стадіо Тардіні завершився внічию 3:3 у березні 2021 року, але відтоді багато чого змінилося для "віоли", яка була на волосину від європейської слави в обох останніх сезонах.

Орієнтовні склади

Парма: Сузукі; Кулібалі, Осоріо, Балог, Валері; Сом, Естевес; Ман, Бернабе, Михайла; Бонні.

Фіорентина: Терраччано; Мартінес Кварта, Понграчич, Бірагі; Додо, Амрабат, Мандрагора, Парізі; Соттіл, Колпані; Кін.

прогноз 1:1

Мілан — Торіно

Субота, 17 серпня, 21:45. Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Виступи проти Реала, Барселони та Манчестер Сіті дозволили "россонері" виграти всі три матчі на американській землі, а у вівторок на Трофео Берлусконі розгромити Монцу з рахунком 3:1.

Мілан сподівається продовжити в тому ж дусі на початку нового сезону Серії А. Ще одна перемога є цілком можливою, враховуючи, що вони розпочали свої останні чотири сезони в чемпіонаті на переможній ноті. У сезоні-2023/24 вони виступили ще краще, здобувши сім перемог у стартових восьми турах.

Одним з цих семи тріумфів став розгром Торіно на цьому ж стадіоні у другому турі з рахунком 4:1. Однак Мілан не може дозволити собі недооцінювати гостей після поразки 3:1 у травневому матчі-відповіді.

Ці два матчі, мабуть, найкраще ілюструють результативність Мілана в останньому сезоні чемпіонату. У 38 матчах вищого дивізіону було забито в середньому 3,29 гола за матч, що підкреслює потенціал ще одного гольового протистояння.

Результати Торіно під керівництвом Юрича були аж ніяк не гольовими. Консервативний підхід хорвата призвів до того, що в минулому сезоні в матчах Серії А Торіно забивав в середньому лише 1,89 гола за гру.

Орієнтовні склади

Мілан: Майк Меньян; Тео Ернандес, Малік Тіав, Фікайо Томорі, Давіде Калабрія; Тіджані Рейндерс, Ісмаель Беннасер; Рафаель Леау, Рубен Лофтус-Чік, Алексіс Салемакерс; Альваро Мората.

Торіно: Ваня Мілінкович-Савич; Мергім Воєвода, Сауль Коко, Адам Масіна; Валентіно Лазаро, Іван Іліч, Адрієн Тамезе, Самуеле Річчі, Рауль Белланова; Антоніо Санабрія, Дуван Сапата.

прогноз 2:0

Емполі — Монца

Субота, 17 серпня, 21:45. Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Остання зустріч між цими командами завершилася впевненою перемогою Емполі — 3:0. За версією букмекерів, фаворит майбутньої гри — господарі.

Орієнтовні склади

Емполі: Васкес; Ісмаїлі, Віті, Какач; Гьясі, Гендерсон, Гаас, Пеццелла; Фацціні, Еспозіто; Коломбо.

Монца: Соррентіно; Іццо, Марі, Карбоні; Бірінделлі, Бондо, Пессіна, Кіріакопулос; Мота, Мальдіні; Джурич.

прогноз 0:0

Болонья — Удінезе

Неділя, 18 серпня, 19:30. Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Остання зустріч між цими командами завершилася нічиєю — 1:1. За версією букмекерів, Болонья — фаворит цього матчу.

Орієнтовні склади

Болонья: Скорупскі; Пош, Букема, Ерлік, Міранда; Фройлер, Моро; Орсоліні, Фабб'ян, Ндое; Даллінга.

Удінезе: Окойє; Перес, Бійол, Джаннетті; Ехізібуе, Пайєро, Ловрич, Камара; Товен, Бреннер; Лукка.

прогноз 1:0

Верона — Наполі

Неділя, 18 серпня, 19:30. Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Антоніо Конте дебютує в якості головного тренера Наполі. Минулого сезону Наполі провів жахливу кампанію. Вони завершили сезон на 10-му місці після чемпіонства.

У новий сезон "партінопейці" входять з надією виправитися і повернутися в боротьбу за потрапляння в першу четвірку і місце в Лізі чемпіонів УЄФА в наступному році.

Минулий сезон Верона завершила на 13-й позиції, лише на три очки випередивши Фрозіноне, який перебував у зоні вильоту.

Цього літа вони також зробили управлінські зміни, призначивши Паоло Дзанетті новим головним тренером замість Марко Бароні.

Верона підійшла до цього матчу після невдалого виступу в домашньому матчі проти Чезени з нижчого дивізіону (1:2) на початку кампанії за Кубок Італії.

Наполі обіграв Модену по пенальті після безгольової нічиєї в основний час.

Орієнтовні склади

Верона: Монтіпо; Тчатчуа, Маньяні, Коппола, Окоу; Дуда, Сердар; Суслов, Гарруї, Лазович; Даніель Москера

Наполі: Мерет; Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно; Маццоккі, Ангісса, Лоботка, Спінаццола; Політано, Распадорі, Кварацхелія.

прогноз 0:2

Кальярі — Рома

Неділя, 18 серпня, 21:45. Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Кальярі вийшов до вищого дивізіону наприкінці сезону-2022/23 через плей-офф Серії B, і їм вдалося уникнути вильоту у вражаючій манері під керівництвом Клаудіо Раньєрі. Зараз він відійшов від тренерської справи, принаймні, поки що, а на його місце прийшов Давіде Нікола.

У січні минулого сезону Жозе Моурінью був звільнений з Роми після того, як "джаллороссі" опустилися до середини таблиці. Його замінив легенда клубу Даніеле Де Россі на тимчасовій основі, але кілька чудових місяців, які він провів на посаді, означали, що у Роми не залишилося іншого вибору, окрім як дати йому роботу на постійній основі.

Очікується, що український бомбардир Артем Довбик вийде у стартовому складі.

Орієнтовні склади

Кальярі: Скуффет; Хатзідіакос, Луперто, Ауджелло; Зортеа, Макумбу, Адопо, Джанкто, Дзаппа; Паволетті, Лападула.

Рома: Свілар; Челік, Манчіні, Ндіка, Анхеліньо; Пеллегріні, Паредес, Крістанте; Матіас Соуль, Довбік, Ель Шаараві.

прогноз 1:2

Лаціо — Венеція

Неділя, 18 серпня, 21:45. Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Оновлений Лаціо проведе свій перший офіційний матч під керівництвом Марко Бароні, приймаючи Венецію в першому турі Серії А.

Коли мова заходить про передсезонну підготовку, ми можемо говорити про форму лише з "дрібкою солі". Тим не менш, "бьянкочелесті" досягли позитивних результатів у своїх літніх товариських матчах. Це і комфортні перемоги над Тріпані, Ганзою та Фрозіноне, і важка нічия з Саутгемптоном на стадіоні Сент-Маррі.

Лаціо навіть виграв трофей, перемігши Кадіс у своєму останньому передсезонному матчі. Тож Бароні сподіватиметься, що його каденція розпочнеться з перемоги, а розклад забезпечив йому відносно скромного суперника вдома у вигляді Венеції.

Орієнтовні склади

Лаціо: Проведель; Марушич, Патрік, Романьолі, Хісай; Кастровіллі, Гендузі, Ровелла; Педро, Кастелланос, Нослін.

Венеція: Йоронен; Річі Саградо, Ідзес, Альтаре, Зампано; Тессманн, Еллертссон, Дункан; Періні, Гіткьяєр, Раймондо.

прогноз 2:0

Лечче — Аталанта

Понеділок, 19 серпня, 19:30. Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Після напруженого матчу проти мадридського Реала в Суперкубку УЄФА, Аталанта вирушить на виїзд до Лечче. Чи встигне колектив Гасперіні відновитися до першого туру Серії А? Нагадаємо, що мадридський клуб обіграв Аталанту з рахунком 2:0.

Орієнтовні склади

Лечче: Фрюхтль, Аддо, Беріша, Бурнете, Гельгасон, Еспозіто, Лемменс, Мархвінський, П'єротті, Пельмар, Уден.

Аталанта: Муссо — Джимсіті, Гін, Колашинац — Дзаппакоста, де Рон, Едерсон, Руджері — Пашаліч — де Кетеларе, Лукман.

прогноз 1:2

Ювентус — Комо

Понеділок, 19 серпня, 21:45. Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Ювентус уже без Максімілліано Аллегрі, а з Тіаго Моттою. У клубі почалася «нова ера». І суперником туринського колективу стане Комо Сеска Фабрегаса.

Новачок Серії А провів сильну трансферну кампанію. Чого варте тільки підписання Рафаеля Варана для скромного клубу? На жаль, у майбутньому матчі він не зіграє, оскільки раніше в Кубку Італії отримав травму і був замінений.

Також слід відзначити в складі Комо Андреа Белотті, Пепе Рейну та інших.

Орієнтовні склади

Ювентус: Ді Грегоріо — Бремер, Гатті, Кабаль, Камб'ясо — Локателлі, Тюрам — Веа, Дуглас Луїс, Ілдіз — Влахович.

Комо: Рейна — Ловіно, Барба, Гольданіга, Морено — Маццителлі, Браунодер — Стрефецца, Кутроне, Да Кунья — Белотті.