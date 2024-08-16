Італія

Окрім цього, турецький нападник виступатиме за туринців під новим номером.

Ювентус на своєму офіційному сайті оголосив про продовження співпраці з універсальним атакуючим гравцем Кенаном Їлдизом.

19-річний турецький талант підписав із "старою синьйорою" новий контракт, який розраховано до червня 2029 року.

Окрім цього, Їлдиз виступатиме за Ювентус під новим номером — 10. Раніше він грав під 15-им.

У минулому сезоні Кенан Їлдиз провів за першу команду Ювентуса 25 неповних матчів у всіх турнірах, в яких він забив 4 голи та віддав 1 асист.