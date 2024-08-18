Італія

Італійський клуб близький до підписання колишнього гравця донецького Шахтаря.

Вінгер лісабонської Бенфіки Давід Нерес найближчим часом стане гравцем Наполі. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, італійський клуб вже уклав з "орлами" угоду щодо трансферу 27-річного бразильця. Вартість угоди становитиме 30 млн. євро плюс різноманітні бонуси.

Зазначається, що сьогодні футболіст вирушить до Італії для проходження медогляду, який заплановано на понеділок.

Трансфермаркт оцінює футболіста у 25 млн. євро.

Минулого сезону Давід Нерес відіграв за Бенфіку 35 матчів, забив п'ять голів та віддав десять результативних передач.

Нагадаємо, Нерес свого часу був підписаний донецьким Шахтарем з амстердамського Аякса за 12 млн. євро, але через повномасштабну агресію з боку кацапії, йому так і не судилося зіграти в офіційних матчах за "гірників".