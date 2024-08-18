Італійський клуб близький до підписання колишнього гравця донецького Шахтаря.
Нерес, getty images
18 серпня 2024, 14:44
Вінгер лісабонської Бенфіки Давід Нерес найближчим часом стане гравцем Наполі. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, італійський клуб вже уклав з "орлами" угоду щодо трансферу 27-річного бразильця. Вартість угоди становитиме 30 млн. євро плюс різноманітні бонуси.
Зазначається, що сьогодні футболіст вирушить до Італії для проходження медогляду, який заплановано на понеділок.
Трансфермаркт оцінює футболіста у 25 млн. євро.
Минулого сезону Давід Нерес відіграв за Бенфіку 35 матчів, забив п'ять голів та віддав десять результативних передач.
Нагадаємо, Нерес свого часу був підписаний донецьким Шахтарем з амстердамського Аякса за 12 млн. євро, але через повномасштабну агресію з боку кацапії, йому так і не судилося зіграти в офіційних матчах за "гірників".