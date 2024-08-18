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Кальярі — Рома 0:0

Кальярі: Скуффет — Дзаппа, В’єтеска, Луперто — Ацці, Дейола, Праті (Паволетті, 72), Марін, Ауджелло — Лувумбу (Адопо, 71), Пікколі (Лападула, 86).

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Ле Фе (Бальданці, 61), Крістанте, Пеллегріні — Суле (Абрагам, 90), Довбик (Ель Шаараві, 90), Залевські (Дібала, 69).

Попередження: Дейола, Ацці