Італія
18 серпня 2024, 23:39
Рома та Кальярі не потішили голами в дебютному матчі Довбика в Серії A
Командам не вдалось зламати нічийну тенденцію першого туру національної першості.
Кальярі — Рома, Getty Images
18 серпня 2024, 23:39
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Кальярі — Рома 0:0
Кальярі: Скуффет — Дзаппа, В’єтеска, Луперто — Ацці, Дейола, Праті (Паволетті, 72), Марін, Ауджелло — Лувумбу (Адопо, 71), Пікколі (Лападула, 86).
Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Ле Фе (Бальданці, 61), Крістанте, Пеллегріні — Суле (Абрагам, 90), Довбик (Ель Шаараві, 90), Залевські (Дібала, 69).
Попередження: Дейола, Ацці