Італія

"Орли" набрали три очки на старті сезону.

У рамках першого туру італійської Серії А Лаціо приймав Венецію.

Господарі зуміли здолати новачка поточного сезону, відправивши в його ворота три голи (один з яких — автогол). Венеція зуміла відповісти лише один раз.

Лаціо – Венеція 3:1

Голи: Кастельянос 11, Дзакканьї 45 (пен.), Альтаре 81 (автогол) – Андерсен 3.

Лаціо: Проведель, Лаццарі, Казале, А. Романьолі, Марушич, Ровелла (Весіно 65), Гендузі (Кастровіллі 87), Дале-Баширу, Нослін (Ісаксен 77), Кастельянос (Педро 87), Дзакканьї (Чауна 77).

Венеція: Йоронен, Альтаре, Свобода, Шверко, Саградо (Хапс 53), Андерсен (Раймондо 87), Данкан, Дзампано, Орістаньо (П'єріні 53), Еллертссон (Чрнігой 70), Гітк'єр (Лелла 86).

Попередження: Кастельянос 52 – Саградо 33, Хапс 52.