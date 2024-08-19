Італія

Сума потенційного трансферу шотландця оцінюється в 12 млн євро без урахування бонусів.

Центральний півзахисник Брайтона Біллі Гілмор найближчим часом може перебратися до італійської Серії А, де його в своїй команді хоче бачити новоспечений головний тренер Наполі Антоніо Конте.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, неаполітанці знаходяться за крок від підписання 23-річного шотландського хавбека, якому вони готові надати контракт до 2029 року з зарплатою в 1,8 млн євро за сезон.

Щодо фінансових умов потенційного трансферу Гілмора, контракт якого з "чайками" спливає влітку 2026 року, то Наполі готовий заплатити за шотландця гарантовані 12 мільйонів євро плюс певні бонуси, розмір яких не вказується.

У минулому сезоні Біллі Гілмор провів за Брайтон 41 матч у всіх турнірах, в яких він відзначився двома результативними передачами.