Італія

Захисник виступає за основну команду вже шість років.

Італійський центральний захисник Лука Раньєрі впродовж усієї своєї кар’єри є відданим лише одному клубу — Фіорентині, яка надала йому футбольну освіту.

Не дивлячись на періоди оренди у Фоджиї, Асколі, СПАЛ та Салернітані, гравець не залишив рідний колектив і в підсумку виборов для себе місце в основному складі.

І оскільки 25-річний виконавець набуває все більшої ваги в колективі, "лілії" цього літа вирішили продовжити його контракт знову, не дивлячись на те, що робили це рівно рік тому.

Нову угоду буде розраховано до 2028 року, тоді як чинна мала б завершитись улітку 2026.

Раньєрі в минулому сезоні провів 43 матчів, забив п’ять голів та віддав дві гольові передачі.