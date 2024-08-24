Італія

Виявляється, є й зворотній маршрут із Близького Сходу.

Італійська Рома на початку нового сезону перебуває в пошуку підсилення на трансферному ринку майже для всіх позицій.

При цьому "вовки" точно не обмежують себе в географії досліджень, що підтверджують останні новини.

Аравійський універсальний захисник Сауд Абдулхамід найближчим часом стане гравцем римського колективу.

25-річний виконавець є добре відомим на внутрішньому ринку власної країни за виступами в складах Аль-Іттіхада та Аль-Хіляля, а також національної збірної, за яку він відіграв уже 28 матчів (1 гол + 3 гольові передачі).

Цей трансфер для Роми буде не з дорогих — усього 3 мільйони євро заплатять "вовки".

Очікується, що найближчим часом футболіст прибуде до Італії задля медогляду.

У минулому сезоні Абдулхамід зіграв 51 матч, забив чотири голи та віддав дев’ять гольових передач.