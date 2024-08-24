Італія

Італієць востаннє одягав футболку "розанеро" ще в 2011 році.

Голкіпер Сальваторе Сірігу підписав контракт із Палермо, передає офіційний сайт клубу Серії Б.

Угоду з 37-річним італійцем розраховано до кінця червня 2025 року. Карагюмрюк, свій попередній колектив, гравець залишив на правах вільного агента.

У сезоні-2023/24 Сірігу взяв участь у 19 матчах турецького клубу в усіх турнірах, пропустивши 32 голи та лише двічі зберігши свої ворота "сухими".

За даними transfermarkt, на рахунку голкіпера 80 поєдинків за Палермо в усіх турнірах протягом шести років (2005-2011) у системі "розанеро".

Поза цією командою Сальваторе встиг стати чемпіоном Європи-2021 зі збірною Італії, чемпіоном Італії-2022/23 з Наполі та здобути 13 трофеїв із ПСЖ.

Сьогодні, 24 серпня, підопічні Алессіо Діонізі гостюватимуть у Пізи в 2 турі Серії Б. У 1-му Палермо зазнав виїзної поразки (1:0) від Брешії.