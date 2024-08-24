Італія

Вінгер Фіорентини близький до трансферу в туринський клуб.

Атакуючий півзахисник Фіорентини Ніко Гонсалес знаходиться за крок від того, щоб стати гравцем туринського Ювентуса. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "стара синьйора" узгоджує з "фіалками" останні деталі трансферу 26-річного аргентинця, за якого вона заплатить 38 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Зазначається, що з самим гравцем Ювентус підпише довгостроковий контракт.

У минулому сезоні Ніко Гонсалес провів за Фіорентину 44 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 16 голів та віддав 5 результативних передач.