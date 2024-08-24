Португальський вінгер перейде до туринського клубу на правах оренди.
Франсішку Консейсан, коллаж: Фабріціо Романо
24 серпня 2024, 18:18
Правий вінгер Порту Франсішку Консейсан стане гравцем туринського Ювентуса. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, "стара синьйора" досягла домовленості з "драконами" щодо оренди 21-річного португальця без права викупу.
При цьому зазначається, що Ювентус заплатить за орендну угоду гарантовані 7 мільйонів євро, а також ще 3 мільйони передбачені в якості бонусів.
Незабаром португальський вінгер вирушить до Італії для проходження медогляду в Юве.
У минулому сезоні Франсішку Консейсан провів за Порту 43 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 8 голів та віддав 8 результативних передач.