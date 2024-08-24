Італія

Португальський вінгер перейде до туринського клубу на правах оренди.

Правий вінгер Порту Франсішку Консейсан стане гравцем туринського Ювентуса. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "стара синьйора" досягла домовленості з "драконами" щодо оренди 21-річного португальця без права викупу.

При цьому зазначається, що Ювентус заплатить за орендну угоду гарантовані 7 мільйонів євро, а також ще 3 мільйони передбачені в якості бонусів.

Незабаром португальський вінгер вирушить до Італії для проходження медогляду в Юве.

У минулому сезоні Франсішку Консейсан провів за Порту 43 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 8 голів та віддав 8 результативних передач.