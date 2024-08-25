Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру італійської Серії А, у якому зіграють римська Рома та Емполі.

Рома та Емполі зіграють на Стадіо Олімпіко в рамках другого туру італійської Серії A.

Даніеле Де Россі, після нічиєї проти сардинського Кальярі (0:0), використав із перших хвилин Паредеса в центрі поля, тоді як Дібала зіграє в парі із Суле під Артемом Довбиком.

Роберто Д'Аверса, на тлі нічиєї проти Монци (0:0), залучив до стартового складу Сольбаккена в парі з Фацціні під форвардом Коломбо. Вихованець київського Динамо Богдан Попов залишився в запасі.

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Крістанте, Паредес, Пеллегріні — Дібала, Суле — Довбик.

Запасні: Рен. Марін, Раян, Смоллінг, Даль, Сангаре, Бове, Пізіллі, Ле Фе, Залевські, Абрагам, Бальданці, Жуан Кошта, Ель Шаараві, Шомуродов.



Емполі: Васкес — Валюкевич, Ісмайлі, Віті — Г’ясі, Малех, Гендерсон, Пеццелла — Фацціні, Сольбаккен — Коломбо.

Запасні: Сегетті, Кйорра, Гоглічідзе, Гуаріно, Стоянович, Тосто, Мар’януччі, Шпенді, Попов.

Гра Рома — Емполі почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.