Італія
25 серпня 2024, 23:43
Рома з Довбиком та купою нереалізованих моментів знову поступилась Емполі
Команда Даніеле Де Россі програла перший домашній матч сезону.
Рома — Емполі, Getty Images
25 серпня 2024, 23:43
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Рома — Емполі 1:2
Голи: Шомуродов, 80 — Г’ясі, 45, Коломбо, 61 (пен.)
Рома: Свілар — Челік (Залевські, 46), Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Крістанте (Бальданці, 62), Паредес (Ле Фе, 63), Пеллегріні — Дібала, Суле (Шомуродов, 77) — Довбик.
Емполі: Васкес — Валюкевич, Ісмайлі, Віті — Г’ясі, Малех (Гаас, 63), Гендерсон, Пеццелла (Какаче, 63) — Фацціні (Еконг, 88), Сольбаккен (Еспозіто, 58) — Коломбо (Стоянович, 87).
Попередження: Малех, Сольбаккен, Какаче