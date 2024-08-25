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Рома — Емполі 1:2
Голи: Шомуродов, 80 — Г’ясі, 45, Коломбо, 61 (пен.)

Рома: Свілар — Челік (Залевські, 46), Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Крістанте (Бальданці, 62), Паредес (Ле Фе, 63), Пеллегріні — Дібала, Суле (Шомуродов, 77) — Довбик.

Емполі: Васкес — Валюкевич, Ісмайлі, Віті — Г’ясі, Малех (Гаас, 63), Гендерсон, Пеццелла (Какаче, 63) — Фацціні (Еконг, 88), Сольбаккен (Еспозіто, 58) — Коломбо (Стоянович, 87).

Попередження: Малех, Сольбаккен, Какаче