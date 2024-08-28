Італія

Лідер Аталанти офіційно перейшов до табору "старої синьйори".

Ювентус на своєму офіційному сайті оголосив про підписання атакуючого півзахисника Тена Копмейнерса, права на якого раніше належали бергамській Аталанті.

26-річний нідерландець підписав із туринцями п'ятирічний контракт, який розраховано до 30 червня 2029 року.

За офіційною інформацією, Ювентус заплатить Аталанті гарантовані 51,3 мільйони євро протягом наступних чотирьох років, а ще 6 мільйонів передбачені в якості бонусів. Окрім цього, передбачені додаткові витрати на трансфер нідерландського хавбека у 3,4 млн євро.

Минулого сезону Тен Копмейнерс відіграв за Аталанту 50 матчів, забив 15 голів та віддав 7 результативних передач. Він виграв разом з італійським клубом Лігу Європи та став найкращим бомбардиром "Богині" за підсумками сезону-2023/24.