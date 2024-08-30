Італія

Суперник Динамо за Лігою Європи підсилиться французьким хавбеком.

Центральний півзахисник менхенгладбахської Боруссії Ману Коне продовжить кар'єру в римській Ромі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби повністю погодили умови трансферу 23-річного французького опорника.

Зазначається, що Коне підпише з Ромою довгостроковий контракт та найближчим часом пройде медогляд у таборі "вовків".

У минулому сезоні Ману Коне провів за Боруссії Менхенгладбах 25 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.