Італія

А міг би зіграти проти Динамо Київ у Лізі Європи.

Вихованець римського Лаціо, італійський опорний півзахисник Даніло Катальді, у минулому сезоні користувався попитом у кожного з головний тренерів "орлів" за той період.

Однак основним при цьому 30-річний виконавець точно не міг вважатись, бо за 37 матчів загалом відіграв 1713 хвилин та забив один гол.

Наприкінці цього літа італієць вирішив змінити робоче середовище й погодився в останній день трансферного вікна перейти до оренди у Фіорентину.

"Лілії" також забезпечили собі право на повноцінний трансфер гравця всього за 4 млн євро, хоча його контракт із Лаціо має завершитись лише за три роки.