Італія

Українець так і не зумів закріпитися в Бергамо.

Атакуючий півзахисник Віктор Коваленко більше не є гравцем Аталанти, передає офіційний сайт клубу Серії А.

До Бергамо нині 28-річний українець перебрався взимку 2021 року. Тоді він залишив Шахтар, який отримав за свого вихованця 600 тисяч євро.

За цей час Коваленко зіграв за Аталанту лише кілька хвилин в 1 матчі чемпіонату Італії. Двічі гравця віддавали в оренду Спеції, протягом одного сезону він представляв Емполі.

Де півзахисник може продовжити свою кар'єру наразі невідомо.