Українець так і не зумів закріпитися в Бергамо.
Віктор Коваленко, Getty Images
31 серпня 2024, 15:30
Атакуючий півзахисник Віктор Коваленко більше не є гравцем Аталанти, передає офіційний сайт клубу Серії А.
До Бергамо нині 28-річний українець перебрався взимку 2021 року. Тоді він залишив Шахтар, який отримав за свого вихованця 600 тисяч євро.
За цей час Коваленко зіграв за Аталанту лише кілька хвилин в 1 матчі чемпіонату Італії. Двічі гравця віддавали в оренду Спеції, протягом одного сезону він представляв Емполі.
Де півзахисник може продовжити свою кар'єру наразі невідомо.