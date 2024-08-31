Італія

Божевільний матч на Стадіо Дієго Армандо Марадона!

У третьому турі Серії А Наполі на своєму полі приймав Парму. Почалося все з голу гостей у ворота неаполетанського клубу на 19-й хвилині гри: Бонні забив із пенальті.

Ключовий епізод стався на 75-й хвилині: голкіпер Судзукі отримав другу жовту картку та залишив поле. У Парми вже не було замін, тому на ворота довелося ставити польового гравця — Енріко Дельпрато.

Варто зазначити, що номінальний захисник досить непогано виглядав у рамі. На 92-й хвилині гри Лукаку забив дебютний гол, але Дельпрато намагався зробити все, щоб врятувати свою команду — він "черканув" м'яч, але круглий все ж влетів у сітку.

На 96-й хвилині Замбо-Ангісса забив головою з близький дистанції, у Дельпрато не було великих шансів відбити удар.

2:1 — божевільна перемога Наполі над Пармою!

Наполі - Парма 2:1

Голи: Лукаку, 90+2, Замбо-Ангісса, 90+7 - Бонні, 19 (пен)

Наполі: Мерет — Ррахмані, Буонджорно, Олівера (Спінаццола, 46) — Ді Лоренцо, Лоботка, Замбо-Ангісса, Маццоккі (Сімеоне, 78) — Політано (Нерес, 70), Кварацхелія — Распадорі (Лукаку, 63)

Парма: Судзукі — Валері (Дельпрато, 7), Болоґг (Осоріо, 73), Чиркаті, Кулібалі — Зом, Бернабе — Ман, Ковальскі (Алмквіст, 57), Міхейле (Шарпентьє, 73) — Бонні (Канчельєрі, 58)

Попередження: Замбо-Ангісса, Лоботка — Міхейле, Судзукі, Дельпрато

Вилучення: Судзукі, 76.