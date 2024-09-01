Італія

Чергове підсилення для команди Де Россі.

Італійська Рома перебуває в процесі перебудови, про що свідчить активність цього клубу під час цьогорічного літнього трансферного вікна.

Не дивлячись на те, що період переходів був офіційно завершений трохи раніше, усе одно залишається можливість долучити до складу команди нових гравців, наприклад, у якості вільного агента.

У цьому статусі нині перебуває іспанський центральний захисник Маріо Ермосо, який улітку залишив мадридський Атлетіко та тлі п’яти років виступів за "матрацників".

Італійські ЗМІ повідомляють, що питання цього трансферу вже фактично перебуває на завершальному етапі, оскільки 29-річний виконавець уже прибув до Риму, де проходить медогляд.

У минулому сезоні на рахунку Ермосо 45 матчів, два голи та дві гольові передачі.