Італія

Римський клуб може відмовитися від досвідченого центрбека.

Перехід Матса Гуммельса в Рому може зірватися.

Останніми днями римський клуб вів переговори з 35-річним захисником про можливу співпрацю. Спортивного директора Роми Флорана Гісольфі приваблювали досвід німецького футболіста та його здатність зіграти в схемі з трьома центральними захисниками за потреби.

Однак римляни можуть відмовитися від трансферу Гуммельса — клуб більше не переконаний у його необхідності. Остаточне рішення ще не ухвалено.

Нагадаємо, що Матс перебуває в статусі вільного агента після відходу з дортмундської Боруссії.