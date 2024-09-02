Угода буде розрахована до літа 2029 року з опцією продовження на сезон.
Хвіча Кварацхелія, Getty Images
02 вересня 2024, 23:55
Хвіча Кварацхелія продовжить контракт із Наполі.
Грузинський вінгер прийняв пропозицію неаполітанського клубу укласти угоду до 2029 року з опцією продовження до 2030-го, повідомляє Sportmediaset з посиланням на Il Mattino.
За умовами нового контракту гравець зможе заробляти до 5 мільйонів євро на рік з урахуванням бонусів. Відступні не будуть вказані в контракті.
У поточному сезоні Серії А Кварацхелія провів 3 матчі, відзначившись 1 голом і 1 асистом.