Італія

Угода буде розрахована до літа 2029 року з опцією продовження на сезон.

Хвіча Кварацхелія продовжить контракт із Наполі.

Грузинський вінгер прийняв пропозицію неаполітанського клубу укласти угоду до 2029 року з опцією продовження до 2030-го, повідомляє Sportmediaset з посиланням на Il Mattino.

За умовами нового контракту гравець зможе заробляти до 5 мільйонів євро на рік з урахуванням бонусів. Відступні не будуть вказані в контракті.

У поточному сезоні Серії А Кварацхелія провів 3 матчі, відзначившись 1 голом і 1 асистом.