Італія

Кар’єра пішла під уклін.

Аргентинський нападник Хоакін Корреа долучився до складу міланського Інтера влітку 2021 року в якості спочатку орендованого за 6 млн євро гравця в римського Лаціо, тоді як повноцінний його трансфер коштував згодом ще 27,3 млн євро.

У підсумку, "змії" заплатили за 30-річного виконавця великі гроші, а натомість отримали футболіста, який провів за цей час 77 матчів (10 голів + 5 асистів).

При цьому в минулій кампанії Корреа зіграв лише 682 хвилини в 19 матчах, а в поточній узагалі не з’являвся на полі.

Усе йде до того, що аргентинцю варто шукати новий клуб, і Інтер цілком налаштований на продаж.

Однак серед претендентів на Хоакіна лише кілька клубів із Греції та Туреччини, тоді як у Мілані його зарплатня становить 3,6 млн євро на рік.