Італія

Фонсека може розраховувати на іспанця.

Нападник Мілана Альваро Мората відновив тренування з командою. Про це повідомляє Sky Sport.

Зазначається, що 31-річний іспанець від вчора тренується у загальній групі без жодних обмежень. Таким чином головний тренер Мілана Паулу Фонсека може розраховувати на досвідченого форварда вже у найближчому матчі італійської Серії А проти Венеції.

Нагадаємо, Мората отримав пошкодження стегна в дебютному матчі за Мілан з Торіно (2:2), встигнувши при цьому відзначитися забитим м'ячем.