Італія

Італієць дуже добре стартував у Торіно.

Головний тренер Торіно Паоло Ванолі став найкращим тренером місяця у італійській Серії А. Про це повідомляє офіційний сайт чемпіонату Італії.

52-річний фахівець, який очолив Торіно влітку 2024 року, був визнаний найкращим тренером італійської першості в серпні. За цей час "бики" виграли у Аталанти (2:1) та Венеції (1:0) і зіграла внічию з Міланом (2:2).

На нагороду також претендували Коста Руняїч (Удінезе), Тьяго Мотта (Ювентус) та Сімоне Індзагі (Інтер).

Наразі Торіно посідає третє місце в Серії А з 7 очками після трьох зіграних турів.