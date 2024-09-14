Італія

Керманич Роми прокоментував підготовку до Дженоа.

Рома в рамках четвертого туру італійської Серії A зіграє гостьовий матч проти генуезького Дженоа.

Напередодні гри головний тренер "вовків" Даніеле Де Россі розповів про стан команди.

"Ситуація із Залевські пов’язана з тим, що у нього закінчується контракт. Рішення виключити його не було моїм. Це той, кого я вважав важливим у передсезонній підготовці. Клуб ухвалив це рішення, і я був проінформований про це кілька днів тому.

Я не думаю, що рішення про його відсторонення є остаточним. Якби він продовжив угоду, йому б дозволили повернутись.

Завтра буде складний матч. Дженоа — складна команда, із якою доведеться зіткнутися на одному з найцікавіших стадіонів країни, у час доби, який мені не дуже подобається.

Ермосо і Гуммельс дадуть нам більше можливостей, вони збільшують наш загальний досвід. Їм потрібен час, щоб набрати 100% кондицій. Вони готові грати, ми просто повинні розуміти, скільки хвилин вони можуть дати нам саме зараз.

Довбик? Довбик готовий грати. Він зіграє завтра. Для нас він дуже важливий гравець, ми багато уваги приділяли роботі з ним. Ми повинні допомогти йому отримати менше уваги від захисників. Як тільки він заб’є свій перший гол, його вже не зупинити.

Щодо Коне, то ми обрали його через особисті характеристики. Він дозволяє нам грати з іншими атакувальними гравцями в півзахисті. Час від часу Пеллегріні, Паредеса та Крістанте поважають менше, аніж вони повинні в цьому місті. Але це не змінює того факту, що вони є важливими гравцями для нас.

Зараз я прагну отримати від команди більшої компактності. Під час передсезонки ми багато працювали над цим з точки зору захисту. Тим часом, у атаці ми повинні краще заповнювати зону суперника. Це непросто, але ми до цього прийдемо", — заявив італійський фахівець.

Матч Дженоа — Рома відбудеться 16 вересня, о 13:30.