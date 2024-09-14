Італія

Досвідчений італієць з оптимізмом дивиться на майбутнє українського форварда в чемпіонаті Італії.

Колишній голкіпер національної збірної Італії, міланського Інтера, лондонського Арсеналу, Сампдорії та лісабонського Спортінга Еміліано Вівіано поділився власною думкою щодо перспектив у Серії А українського форварда Артема Довбика, який влітку став найдорожчим підписанням Роми.

"Я знаю його, тому що часто бачив його в чемпіонаті Іспанії. Він дуже сильний та добре грає за межами штрафного майданчика.

Я говорив про нього з головним тренером Роми Даніеле де Россі. Думаю, він може добре виступати в Серії А. Я думаю, що він може забити 15 голів за сезон", — сказав Вівіано у коментарі ControCalcio.

Відзначимо, що старт у чемпіонаті Італії для Артема Довбика, як і для Роми у цілому, видався безуспішним. Українець у трьох проведених матчах залишився без результативних дій, а "вовки" не здобули поки що жодної перемоги (нічиї з Кальярі та Ювентусом + поразка від Емполі).