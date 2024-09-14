Італія

Комо в заключні хвилини втратив перемогу над Болоньєю

Перша перемога для команди Сеска Фабрегаса після повернення до найвищого дивізіону Італії була близько, але втримати її не вдалося.

гравці Комо, Getty images

У рамках четвертого туру італійської Серії А Комо приймав на своєму полі Болонью. Підопічні Сеска Фабрегаса повели в рахунку вже на п'ятій хвилині завдяки автоголу Казале, а на початку другого тайму Кутроне подвоїв перевагу новачка найвищого дивізіону. Утім, учаснику цієї Ліги чемпіонів вдалося скоротити своє відставання на 76-ій хвилині завдяки Кастро, а вже у компенсований час Ілінг-Джуніор врятував для Болоньї нічийний результат — 2:2. Комо — Болонья 2:2

Голи: Казале (аг), 5, Кутроне, 54 - Кастро, 77, Ілінг, 90+1 Комо: Аудеро — Йовіне, Кемпф, Доссена (Гольданіга, 67), Морено — Роберто (Браунедер, 88), Перроне — Стрефецца (Маццітеллі, 88), Пас Мартінес, Фадера (Да Кунья, 78) — Кутроне (Белотті, 78) Болонья: Скорупські — Пош, Беукема, Казале (Лукумі, 80), Міранда — Фройлер, Ебішер (Фаббіан, 46), Побега — Орсоліні (Кастро, 63), Даллінга (Ілінг, 63), Одгор (Ндоє, 80) Попередження: Йовіне, Морено — Побега