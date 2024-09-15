Італія
15 вересня 2024, 15:40
Гол Довбика не допоміг Ромі втримати перемогу над Дженоа з Маліновським
Команда Даніеле Де Россі з четвертої спроби так і не зміг здобути три очки.
Дженоа — Рома, Getty Images
15 вересня 2024, 15:40
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Дженоа — Рома 1:1
Голи: Де Вінтер, 90+6 — Довбик, 37
Дженоа: Голліні — Де Вінтер, Вольякко (Вітінья, 46), Васкес — Сабеллі, Френдруп, Бадель (Богінен, 80), Торсбю (Маліновський, 46), Мартін — Пінамонті, Екубан (Екатор, 80).
Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Салемакерс (Ермосо, 50), Пізіллі (Пеллегріні, 62), Крістанте, Коне, Ель Шаараві (Челік, 62) — Дібала (Бальданці, 62), Довбик (Шомуродов, 81).
Попередження: Де Вінтер — Пізіллі, Пелелгріні, Шомуродов