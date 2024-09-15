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Дженоа — Рома 1:1
Голи: Де Вінтер, 90+6 — Довбик, 37

Дженоа: Голліні — Де Вінтер, Вольякко (Вітінья, 46), Васкес — Сабеллі, Френдруп, Бадель (Богінен, 80), Торсбю (Маліновський, 46), Мартін — Пінамонті, Екубан (Екатор, 80).

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Салемакерс (Ермосо, 50), Пізіллі (Пеллегріні, 62), Крістанте, Коне, Ель Шаараві (Челік, 62) — Дібала (Бальданці, 62), Довбик (Шомуродов, 81).

Попередження: Де Вінтер — Пізіллі, Пелелгріні, Шомуродов