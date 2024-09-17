Італія

Стали відомі склади команд на матч головного єврокубку.

Мілан зіграє на своєму полі в рамках поєдинку першого туру загального етапу Ліги чемпіонів. Паулу Фонсека випустив в стартовому складі Альваро Морату, тоді як у "червоних" з перших хвилин зіграє Костас Цимікас.

Мілан: Меньян — Калабрія, Павлович, Томорі, Ернандес — Фофана, Лофтус-Чік — Пулішич, Рейндерс, Леау — Мората

Запасні: Торріані, Емерсон, Бартезагі, Терраччано, Габбія, Дзеролі, Муса, Окафор, Чуквезе, Абрагам

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Цимікас — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Гакпо — Жота

Запасні: Келлегер, Гомес, Робертсон, Кванса, Бредлі, Джонс, Ендо, К'єза, Діас, Нуньєс

Початок матчу Мілан — Ліверпуль заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.