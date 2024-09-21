У рамках п'ятого туру італійської Серії А Венеція прийматиме на своєму полі Дженоа.

Тренерський штаб "грифонів" визначився зі стартовим складом на це протистояння, в якому знайшлося місце центральному півзахиснику Руслану Маліновському.

31-річний українець розпочне цей поєдинок чемпіонату Італії з перших хвилин.

Матч Венеція — Дженоа розпочнеться сьогодні, 21 вересня, о 16:00 за київським часом.