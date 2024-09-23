27-річний футболіст уже розпочав лікування.
Алекс Мерет, Getty Images
23 вересня 2024, 18:38
Пресслужба Наполі опублікувала заяву про характер пошкодження основного воротаря команди Алекса Мерета.
27-річний голкіпер зазнав травми під час матчу 5-го туру Серії А проти Ювентуса (0:0) і на 36-й хвилині був замінений на Еліа Капріле.
За результатами медобстеження, у Мерета було виявлено розтягнення довгого привідного м'яза лівого стегна другого ступеня. Голкіпер уже розпочав лікування.
У поточному сезоні Мерет взяв участь у 6 матчах Наполі і пропустив 4 голи, зігравши на нуль у 4 зустрічах.