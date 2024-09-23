Італія

27-річний футболіст уже розпочав лікування.

Пресслужба Наполі опублікувала заяву про характер пошкодження основного воротаря команди Алекса Мерета.

27-річний голкіпер зазнав травми під час матчу 5-го туру Серії А проти Ювентуса (0:0) і на 36-й хвилині був замінений на Еліа Капріле.

За результатами медобстеження, у Мерета було виявлено розтягнення довгого привідного м'яза лівого стегна другого ступеня. Голкіпер уже розпочав лікування.

У поточному сезоні Мерет взяв участь у 6 матчах Наполі і пропустив 4 голи, зігравши на нуль у 4 зустрічах.