Італія

Півзахисник Ювентуса розповів про початок сезону.

Туринський Ювентус на старті нового сезону під орудою Тіаго Мотти не поступився жодному із суперників, хоча його останні три гри в чемпіонаті, проти Роми, Емполі та Наполі, завершились з однаковим рахунком — 0:0.

Півзахисник "Старої Синьйори" Мануель Локателлі напередодні поспілкувався з журналістами та розповів про свої враження від старту кампанії та дсвіду роботи з новим головним тренером.

"Безумовно, перше враження, яке Мотта справляє на гравців, — це сильна особистість. І в такому клубі, як Юве, це дуже корисно. Чесно кажучи, він мене вразив. Він маніакальний у своїй роботі.

Скудетто? Ювентус не ховається від боротьби за перемогу в чемпіонаті, але я думаю, що Інтер залишається фаворитом. Це найкраща за комплектацією команда в Італії.

У нас є також і багато хороших команд, таких як Мілан, який провів чудове дербі нещодавно, Наполі і ми. Ми також велика команда з амбіціями і ми не повинні це приховувати. Але давайте робити крок за кроком.

Чи можна мене також вважати міланцем? Ні, я не міланець, я з Лекко. Це 40 км від Мілана, це провінція. Та й до того ж, уся моя сім'я — фанати Ювентуса.

Я дуже подорослішав за ці чотири роки в Турині, як людина і як гравець. За попередні роки мені довелось бути терплячим. Я завжди запитую за результати в першу чергу в самого себе, тому у мене є ще один рік контракту, щоб вдосконалюватись. Ось над чим я тут працює щодня.

Зараз, за нового тренера, ми більше володіємо м'ячем, про це говорять дані й мої власні відчуття, тому що я банально більше торкаюсь м'яча. Це інший стиль гри, і я задоволений цим.

Із Наполі ми грали краще, аніж із Ромою. Команда Конте закрилась, ми атакували. Потім ми говорили про це, що треба було намагатись бути більш вертикальними і більше входити в зону суперника. Але це нормально, ми тільки почали новий шлях.

Усі наші новачки є сильними гравцями та особистостями, тому я не можу сказати, що хтось виділяється серед інших. Але є один аспект, який я хочу підкреслити: усі новачки вразили мене, тому що вони дійсно хороші хлопці. Це дає їм натхнення хотіти бути кращими.

Арсенал? Я пам’ятаю про їхній інтерес до мене свого часу. Але зараз уже не слідкую ретельно за цим клубом. Оскільки я люблю дивитись футбольні матчі, я також дивлюся їхні ігри, і я поважаю їхнього тренера Мікеля Артету.

Голи? Так, це те, над чим мені потрібно працювати, але я граю на позиції, яка не вимагає від мене пошуку забитих м’ячів. Я хотів би бути більш рішучим, але якщо мені потрібно підтримувати баланс команди, щоб хтось інший забив, це теж добре.

Найбільш специфічний тренер, із якими мені доводилось працювати, безумовно, Роберто Де Дзербі, тому що він — найбожевільніший, і він це сам знає. Але це божевілля — також і його дар, воно допомагає йому досягати великих результатів. Аллегрі також великий тренер.

Збірна? Ви не повинні мене про це питати. Після розчарування на чемпіонаті Європи, я ще більше зосередився, щоб здобути місце в національній збірній.

Дженоа? Завжди приємно грати на Марассі, але наша мета там — перемогти. Окремо я хочу обійняти Руслана Малиновського через те, що з ним сталось", — заявив італійський виконавець.

Наступний матч туринський Ювентус проведе в гостях у генуезького Дженоа.