Італія

Генуезьке дербі відгукнулося "грифонам".

Матч 6-го туру італійської Серії А між Дженоа та Ювентусом на стадіоні Луїджі Ферраріс пройде без глядачів. Про це повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, таке рішення ухвалили через сутички між фанатами Дженоа та Сампдорії цієї середи. Запеклі баталії між вболівальниками цих команд відбувалися до і після очного матчу у Кубку Італії (1:1, по пен. 6:5 на користь Сампдорії), також фанати влаштували заворушення на самому стадіоні Луїджі Ферраріс.

У результаті було проведено кілька арештів, і понад 38 осіб дістали поранення. Багато з них були поліцейськими, які намагалися розігнати натовп.

Очікується, що і Дженоа, і Сампдорія зіткнуться з наслідками за підсумками того, що сталося у середу. Клуби понесуть покарання з метою попередження для інших клубів та їхніх фанатів.

Матч між Дженоа та Ювентусом відбудеться 28-го вересня, о 19:00 за київським часом.