Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру італійської Серії А, у якому зіграють римська Рома та Венеція.

Рома та Венеція зіграють у шостому турі італійської Серії A на Стадіо Олімпіко.

Іван Юрич, після нічиєї проти баскського Атлетіка (1:1), використав із перших хвилин Ель Шаараві на лівому фланзі, тоді як Пеллегріні та Суле розташуються під Артемом Довбиком у атаці.

Еусебіо Ді Франческо, на тлі перемоги над генуезьким Дженоа (2:0), залучив до стартового складу Ніколуссі Кавілью та Бузіо в центрі поля.

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Челік, Коне, Крістанте, Ель Шаараві — Суле, Пеллегріні — Довбик.

Запасні: Рен. Марін, Раян, Абдулхамід, Шомуродов, Гуммельс, Паредес, Дібала, Ермосо, Даль, Бальданці, Пізіллі, Сангаре.



Венеція: Йоронен — Кандела, Свобода, Ідзес — Дзампано, Ніколуссі Кавілья, Бузіо, Гапс — Орістаніо, Еллертссон — Пох’янпало.

Запасні: Бертінато, Гранді, Станкович, Гютк’єр, Саградо, Чрнігой, Шінгтьєнн, Шверко, Андерсен, Карбоні, Ель Хаддад, Думбія.



Гра Рома — Венеція почнеться о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.