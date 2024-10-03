Італія

У аргентинця травма прямого м'яза стегна.

Стала відома ступінь пошкодження Ніко Гонсалеса, повідомляє Pazzi di Fanta.

Півзахисник Ювентуса був замінений на початку матчу Ліги чемпіонів проти Лейпцига (3:2) через травму. У футболіста збірної Аргентини виникли проблеми зі стегном.

Туринський клуб повідомив результати ранкового обстеження гравця. У Гонсалеса виявлено травму прямого м'яза стегна правої ноги легкого ступеня.

Відновлення займе близько 20-25 днів. Гравець не візьме участі в жовтневих матчах збірної Аргентини. Він також пропустить домашні ігри проти Кальярі і Лаціо в Серії А і Штутгарта в Лізі чемпіонів з метою повернутися до матчу з Інтером 27 жовтня.