Італія

Ельдор Шомуродов пов'яже своє майбутнє з "вовками".

Нападник Роми Ельдор Шомуродов продовжить співпрацю зі своїм поточним клубом. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

За інформацією джерела, керівництво "вовків" досягло усної домовленості з 29-річним узбеком щодо підписання нового контракту, який буде розраховано до літа 2027 року.

Поточний контракт конкурента українця Артема Довбика з Ромою спливає влітку 2026 року.

У цьому сезоні Ельдор Шомуродов провів 104 хвилини у п'яти матчах за клуб, в яких він забив один гол.