Єдиний гол Земури приніс до активу господарів непрості три очки.
Удінезе - Лечче, Getty Images
05 жовтня 2024, 17:54
У рамках сьомого туру італійської Серії А Удінезе здобув мінімальну перемогу над Лечче.
На 76-ій хвилині зустрічі Джордан Земура відзначився єдиним голом в цьому протистоянні, що дозволило господарям поля розраховувати на три набрані очки.
Удінезе - Лечче 1:0
Гол: Земура, 76
Удінезе: Окоє — Кабаселе, Бійол, Туре — Ехізібує (Камара, 67), Саррага (Атта, 78), Карлстрем, Еккеленкамп, Земура — Бреннер (Девіс, 46), Лукка (Браво, 78)
Лечче: Фальконе — Гільбер (Уден, 79), Гашпар, Баскіротто, Галло — П'єрре (Рафья, 63), Рамадані (Моренте, 79), Кулібалі — Ребич (П'єротті, 63), Крстович, Доргу
Попередження: Ехізібує, Камара — Ребич, Баскіротто