Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру італійської Серії А, у якому зіграють міланський Інтер та туринський Торіно.

Міланський Інтер та туринський Торіно зіграють у сьомому турі італійської Серії A на Джузеппе Меацца.

Сімоне Індзагі, після розгрому сербської Црвени Звезди (4:0), залучив до стартового складу Біссека та Ачербі в трійці центральних захисників, тоді як Дарміан, Фраттезі та Дімарко гратимуть у півзахисті, а Мартінес та Тюрам розташуються на вістрі атаки.

Паоло Ванолі, на тлі поразки від римського Лаціо (2:3), використав із перших хвилин Мілінкович-Савича у воротах, тоді як Валюкевич та Маріпан гратимуть у трійці центральних захисників, Лінетті, Гінейтіс та Педерсен розташуються в центрі поля, а Адамс долучиться до пари нападників.

Інтер: Зоммер — Біссек, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Фраттезі, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Мартінес, Тюрам.

Запасні: Ді Дженнаро, Мартінес, Думфріс, де Врей, Зелінські, Арнаутович, Корреа, Асллані, Павар, Аугусто, Паласіос, Таремі.



Торіно: Мілінкович-Савич — Валюкевич, Коко, Маріпан — Лазаро, Лінетті, Річчі, Гінейтіс, Педерсен — Адамс, Сапата.