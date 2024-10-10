Італія

Екскерманич Роми прокоментував зміни на тренерському містку команди.

Італійська Рома посеред вересня цього року зважилась на звільнення Даніеле Де Россі з посади головного тренера через незадовільні результати команди на початку кампанії.

На зміну італійському фахівцю прийшов хорватський тренер Іван Юрич, на чолі з яким "вовки" таки здобули першу перемоги в цьому сезоні, здолавши Удінезе (3:0) та Венецію (2:1) у чемпіонаті.

Однак рішення із зміною головного тренера на самому старті кампанії досі викликає сумнів у футбольних експертів і, зокрема, у колишнього керманича Роми Клаудіо Раньєрі, який нещодавно завершив тренерську кар’єру.

"Якщо ви підписуєте з тренером довгостроковий контракт, а потім після кількох невдалих ігор його проєкт летить під три чорти, то це дійсно проблема.

Звільнення Де Россі здалось мені браком планування, особливо тому, що Даніеле зміг нормально потренувати лише кількох нових гравців, які прибули в останні дні ринку. Скажімо так, утворилась своєрідна ситуація всередині клубу.

І занадто легко було покласти всю провину на Де Россі та Сулуку. Нещастя загартовують характер, але в даному випадку, я думаю, у Даніеле навіть не було часу та шансів на виправлення помилок", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що Раньєрі працював із Ромою два періоди: 2009-2011 та 2019.