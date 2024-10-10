Італія

Словак може повернутися до Італії.

Туринський Ювентус може взимку орендувати у ПСЖ Мілана Шкрініара. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "зебри" зацікавлені в угоді тільки в тому разі, якщо парижани погодяться на орендну угоду. Зазначається, що 29-річний центральний захисник підтвердив, що незадоволений своїм ігровим часом у ПСЖ, і є конкретні шанси на його відхід вже в січні.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.

Цього сезону Мілан Шкрініар відіграв за ПСЖ лише два матчі (111 хвилин).