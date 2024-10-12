Італія

Попри свій вік, іспанець перебуває в хорошій формі.

Виступи правого вінгера Педро спонукали Лаціо запропонувати йому оновлення угоди з клубом, передає видання Corriere dello Sport.

Чинний контракт із 37-річним іспанцем розраховано до кінця червня 2025 року. Гравець представляє римлян із літа 2021-го.

У сезоні-2024/25 Педро взяв участь у п'яти матчах Лаціо в усіх турнірах, відзначившись двома голами та двома асистами.

Очікується, що потенційною новою угодою іспанець пов'яже своє майбутнє з "орлами" до кінця наступної кампанії (2025/26).