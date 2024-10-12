Попри свій вік, іспанець перебуває в хорошій формі.
Педро, Getty Images
12 жовтня 2024, 21:15
Виступи правого вінгера Педро спонукали Лаціо запропонувати йому оновлення угоди з клубом, передає видання Corriere dello Sport.
Чинний контракт із 37-річним іспанцем розраховано до кінця червня 2025 року. Гравець представляє римлян із літа 2021-го.
У сезоні-2024/25 Педро взяв участь у п'яти матчах Лаціо в усіх турнірах, відзначившись двома голами та двома асистами.
Очікується, що потенційною новою угодою іспанець пов'яже своє майбутнє з "орлами" до кінця наступної кампанії (2025/26).