Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 19 жовтня, розпочавшись о 21:45.

У рамках восьмого туру італійської Серії А-2024/25 туринський Ювентус прийматиме римський Лаціо.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

СУБОТА, 19 ЖОВТНЯ, 21:45. АЛЬЯНЦ СТЕДІУМ, ТУРИН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХУАН ЛУКА САККІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Після дуже складної виїзної зустрічі з РБ Лейпциг у Лізі чемпіонів, в якій Ювентус у меншості здобув вольову перемогу (2:3), "б'янконері" приймали Кальярі. Очікувалося, що особливих проблем у колективу Тіаго Мотти не виникне, однак він втратив очки наприкінці поєдинку, вперше пропустивши в новій кампанії Серії А, хоч і з пенальті.

Головного болю керманичу туринців додає кадрова ситуація. Бремер, Аркадіуш Мілік, Вестон Маккенні, Тен Копмейнерс і Ніко Гонсалес не допоможуть команді Мотти через травми, тоді як Франсішку Консейсан заробив червону картку (два попередження) в матчі проти "россоблу". Є місце й для невеличкого позитиву, адже Ніколо Фаджолі та Тімоті Веа зіграти зможуть.

За версією компанії FAVBET, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Тіаго Мотти. Так, на перемогу Ювентуса пропонується коефіцієнт 2.10, тоді як потенційний успіх Лаціо оцінюється показником 3.90. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.25. Можна розглянути варіант із голом найкращого бомбардира Ювентуса Душана Влаховича. Цей сценарій оцінюється коефіцієнтом 2.30. Ймовірність варіанту "Діапазон голів: 2-3" представлена показником 1.84.

Лаціо до сьогоднішньої зустрічі підходить із 4-матчевою серією з перемог. Розібравшись із Ніццою (4:1) в Римі в Лізі Європи, колектив Марко Бароні на власному ж полі завдав Емполі першої в сезоні поразки (2:1). Відзначити варто форму Нуну Тавареша, який із п'ятьма гольовими передачами зараз є найкращим асистентом Серії А.

Римському клубу останнім часом дуже рідко вдається завдати значної шкоди Ювентусу в Турині. У попередніх десяти таких матчах у всіх турнірах господарі поля здобули вісім звитяг, одного разу зігравши внічию та зазнавши однієї поразки. Ця нині остання перемога Лаціо (1:2) датується жовтнем 2017 року. Покращити цю статистику зараз буде нелегко.

Команди під керівництвом Бароні (три клуби) ніколи не перемагали Ювентус. Його підопічні зазнали чотирьох поразок, одного разу зумівши зіграти з "б'янконері" внічию. Статистика протистоянь чинного керманича Лаціо з Моттою є не менш негативною — чотири поразки, одна нічия та одна перемога.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Тіаго Мотта, головний тренер Ювентуса: "Ми повинні бути готові до всього. Лаціо — хороша команда з чудовим тренером, тож я очікував, що вони будуть біля вершини турнірної таблиці. У нас буде ще один шанс показати, що навіть у важкі часи ми можемо бути конкурентоспроможною командою".

Марко Бароні, головний тренер Лаціо: "Ювентус ще не пропускав із гри в Серії А. Це рішуче налаштована команда та ідеальне випробування для нас, щоб довести, що ми можемо бути конкурентоспроможними, і ми повинні підійти до нього з належним рівнем впевненості".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Гатті, Калулу, Кабаль — Камб'язо, Локателлі, Тюрам, Д. Луїс, Їлдиз — Влахович

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш — Гендузі, Ровелла — Ісаксен, Діа, Дзакканьї — Кастельянос

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