Італія

Форвард Наполі порівняв підхід до нього в різних країнах.

Бельгійський нападник Ромелу Лукаку цього літа перебрався з лондонського Челсі до італійського Наполі за 30 млн євро.

І вже від самого початку нового сезону 31-річний виконавець почав демонструвати відмінну результативність та допомагати команді просуватись турнірними сходами.

У останньому інтерв’ю Лукаку порівняв концепції його використання на полі тренерами в Англії, де він устиг пограти за Челсі, Вест Бромвич, Евертон та Манчестер Юнайтед, і Італії, де його кар’єра була пов’язана з Інтером, Ромою та нинішнім клубом.

"У Англії постійно хотіли загнати мене в рамки. Вони бачать мене чи якогось гравця, схожого на мене, і думають: "О, новий Дрогба".

Але я не такий. Дідьє був більше орієнтований на ворота, він міг затримати м'яч незалежно від того, у якій частині поля ти на нього зіграєш. Це точно не мій стиль", — заявив бельгійський виконавець.

У цьому сезоні Лукаку забив три голи та віддав п’ять гольових передач за шість матчів.