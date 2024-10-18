Італія

Втрата для "нерадзуррі".

Півзахисник Інтера Пйотр Зелінські повернувся зі збірної Польщі до міланського клубу із травмою. Про це повідомляє офіційний сайт "нерадзуррі".

Згідно із заявою Інтера, польський півзахисник сьогодні вранці пройшов медичне обстеження після того, як відчув дискомфорт під час матчу проти Хорватії в Лізі націй (3:3).

Зазначається, що обстеження виявило у футболіста розтягнення м'язів правого стегна. Термін відновлення не повідомляється.

Цього сезону Пйотр Зелінські відіграв за Інтер шість матчів.

У неділю, 20-го жовтня, міланський Інтер на виїзді гратиме з римською Ромою. Початок матчу о 21:45 за київським часом.