Португалець не вражає на старті сезону.
Леау, getty images
19 жовтня 2024, 09:53
Авторитетний трансферний портал Трансфермаркт оновив ринкові вартості низки гравців клубів італійської Серії А.
За підсумками оновлення вінгер Мілана Рафа Леау став футболістом чемпіонату Італії, який подешевшав найбільше (-15 млн. євро). Поруч з португальцем розташувався новачок туринського Ювентуса Дуглас Луїс (-15 млн.). Замкнув трійку лідерів півзахисник "россонері" Ісмаель Беннасер (-12 млн).
10 найдешевших гравців Серії А за версією Трансфермаркт:
Рафаел Леау (Мілан) — 75 млн. євро (-15 млн. євро).
Дуглас Луїс (Ювентус) — 55 млн. (-15 млн.).
Ісмаель Беннасер (Мілан) — 18 млн. (-12 млн.).
Фікайо Томорі (Мілан) — 32 млн. (-8 млн.).
Перр Схюрс (Торіно) — 17 млн. (-8 млн.).
Пауло Дібала (Рома) — 12 млн. (-8 млн.).
Маріо Ермосо (Рома) — 18 млн. (-7 млн.).
Артур Мело (Ювентус) — 8 млн. (-7 млн.).
Ніколо Казале (Болонья) — 8 млн. (-6 млн.).
Бенжамен Павар (Інтер) — 45 млн. (-5 млн.).