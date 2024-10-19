Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

У рамках восьмого туру Серії А Ювентус на своєму полі приймав Лаціо.

На 24-й хвилині гри Алессіо Романьйолі отримав вилучення, внаслідок чого римський клуб був змушений оборонятися більшу частину матчу.

Гол прийшов лише на 85-й хвилині гри — і то Маріо Хіла зрізав м'яч у свої ворота.

Таким чином, Ювентус набрав три очки і піднявся на другу сходинку в чемпіонаті Італії.

Ювентус - Лаціо 1:0

Гол: Хіла (аг), 85

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона (Фаджолі, 54), Гатті (да Сілва, 73), Калулу, Кабаль — Локателлі (Веа, 54), Тюрам (Аджич, 72) — Камб'язо, Луїс, Їлдиз — Влахович

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш (Пеллегріні, 78) — Ровелла, Гендузі (Кастровіллі, 67) — Ісаксен (Родрігес, 67), Діа (Патрік, 27), Дзакканьї (Весіно, 67) — Кастельянос

Попередження: Локателлі, Савона, Фаджолі, Луїс — Весіно, Родрігес

Вилучення: Романьйолі, 24.