Італія

Чергові три очки та збереження першого місця в Серії А для неаполітанців.

У рамках восьмого туру італійської Серії А Наполі вирушив у гості до Емполі, де зумів здобути мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Автором єдиного гола в цьому протистоянні став картвельський вінгер неаполітаців Хвіча Кварацхелія, який на 63-ій хвилині зумів реалізувати пенальті.

У другому таймі господарі не створили достатньої кількості моментів, щоб розраховувати бодай на нічию, тому Наполі з черговими трьома очками зберігає лідерство в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

Емполі — Наполі 0:1

Гол: Кварацхелія, 63 (пен)

Емполі: Васкес — Гоглічідзе (Гендерсон, 78), Ісмайлі, Віті — Г'ясі, Анжорін (Еконг, 79), Грассі (Сольбаккен, 72), Фацціні (Гаас, 79), Пеццелла — Еспозіто, Коломбо

Наполі: Капріле — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Спінаццола (Олівера, 59) — Замбо-Ангісса, Гілмор, Мактоміней — Політано (Маццоккі, 87), Кварацхелія (Нерес, 76) — Лукаку (Сімеоне, 59)

Попередження: Грассі, Гаас — Замбо-Ангісса, Лоренцо